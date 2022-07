Auto: Jorge Lorenzo torna al Mugello, riparte da Porsche Cup

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 13 LUG - Jorge Lorenzo tornerà questo fine settimana a correre all'autodromo del Mugello. Ma su quattro ruote, non su due. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo nel Motomondiale - nel 2019 ha deciso di ritirarsi dalla MotoGp -, dopo due anni lontano dai circuiti, e si cimenterà in una nuova avventura calandosi nell'abitacolo di una Porsche 992 GT3 Cup del team Q8 Hi-Perform per disputare l'intera stagione del Porsche Carrera Cup Italia.

Lorenzo nelle precedenti gare in auto ha ottenuto due 17/i, un 12/o piazzamento e un ritiro, ma lo spagnolo arriva al Mugello, pista che conosce benissimo per averci disputato tutti i Gran premi d'Italia dal 2002 al 2019, sulla quale ha vinto ben sette volte. Il weekend prevede due gare del monomarca Porsche, una sabato 16 luglio alle 16,10 e l'altra il giorno successivo alle 12,30. Oltre al Carrera Cup Italia, nel fine settimana il Mugello ospiterà anche il Campionato Italiano Gran Turismo con Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW, Honda, Mercedes e Audi pronte a darsi battaglia, il Campionato Italiano Sport Prototipi e il Tcr Italy, insieme ai monomarca Clio, Mini e Bmw M2.

(ANSA).