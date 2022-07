Vaccini: Toscana apre prenotazioni quarta dose over 60 e fragili

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - La Regione Toscana aprirà le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid a partire da questo pomeriggio alle 18: l'apertura di una nuova finestra per le prenotazioni sarà riservata agli over 60 e ai fragili over 12, così come indicato da una circolare del ministero della Salute. E' quanto si apprende da fonti regionali dopo che questa mattina il presidente della Toscana, Eugenio Giani, aveva annunciato che la Regione si stava organizzando l'apertura delle prenotazioni proprio a partire da oggi. Queste due nuove fasce di popolazione, gli over 60 e i fragili over 12, si aggiungono agli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite il 14 aprile. Le quarte dosi già somministrate a oggi in Toscana, spiega in una nota la regione, sono 113.447. La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per i vaccini si possono effettuare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della Toscana. La quarta dose potrà essere somministrata se è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo. In un paio d'ore sono circa 4.250 le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti Covid fatte sul portale regionale della Toscana da over 60 e fragili over 12. Le prenotazioni sono state aperte intorno alle ore 18. In particolare, secondo quanto spiega Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale e innovazione della Regione Toscana, 600 prenotazioni circa sono di fragili e oltre 3.600 degli over 60. Le somministrazioni sono in programma a partire dal 14 luglio.