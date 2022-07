Marina: a Livorno 50 foto d'autore celebrano Nave Vespucci

(ANSA) - LIVORNO, 12 LUG - Livorno celebra l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana, con una mostra al Museo della città dal 3 agosto al 30 ottobre 2022.

Intitolata "La più bella del mondo", la rassegna fotografica, promossa dal Comune di Livorno e declinata in una cinquantina di foto, di Maki Galimberti e Massimo Sestini, vuole mostrare un volto inedito del celebre veliero, varato nei cantieri di Castellammare di Stabia nel 1931.Con l'inaugurazione prevista il 3 agosto, in contemporanea con la 34/a edizione di Effetto Venezia (rassegna di musica, arte, teatro di strada che si svolge nel quartiere livornese della Venezia), si apre un percorso di respiro nazionale e internazionale, perché il Vespucci è il veliero più famoso del mondo, capace di attirare visitatori da ogni arte, non solo livornesi. (ANSA).