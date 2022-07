Incendi:fiamme in capannone industriale Massa, a fuoco barca

(ANSA) - MASSA, 12 LUG - A fuoco un' imbarcazione all'interno di un capannone nella zona industriale del Comune di Massa (Massa Carrara).

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti intorno alle 8,15, in via Massa Avenza, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio industriale, che produce imbarcazioni e tratta solventi e vetroresina. Secondo quanto si apprende sembra che a prendere fuoco non sia stato il capannone, ma una delle imbarcazioni ferme al suo interno. Sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti per spegnere le fiamme. In corso le verifiche strutturali dell'edificio. Non risultano persone rimaste coinvolte nel rogo. (ANSA).