'Friends for Pino', l'Arena della Versilia omaggia Pino Daniele

(ANSAmed) - ROMA, 12 LUG - L'Arena della Versilia omaggia Pino Daniele: il 20 luglio ospiterà la prima nazionale di Friends for Pino, tributo al grande artista che ha scritto la storia della musica italiana, con le sue sonorità contaminate dal blues, dal jazz, affondando le radici nel cuore di Napoli.

Sul palcoscenico a riproporre i brani più belli e significativi di Pino Daniele ci saranno i musicisti storici, coloro che lo hanno accompagnato nella sua lunga carriera fin dagli inizi: Rosario Jermano alle percussioni, Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso. Musicisti che, pur avendo siglato collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Renato Zero, Fabrizio De Andrè e molti altri, hanno però legato indissolubilmente il loro nome a quello di Pino.

Saranno affiancati da Juan Carlos Albelo Zamora al violino, che ha accompagnato il cantautore nel suo ultimo tour "Nero a metà". Poi ci saranno Franco Giacoia alla chitarra, Jerry Popolo al sassofono, Claudio Romano alla batteria, e alla voce Michele Simonelli che nel 2018 ha pubblicato "Pino Daniele Opera" un omaggio al cantautore interamente arrangiato da Paolo Raffone.

Il concerto verrà introdotto dal giornalista Rai Paolo Di Giannantonio, che ci riporterà con la memoria nella splendida carriera di Pino.

Con questo evento l'Arena della Versilia vuol riportare la musica al centro della cultura. Con un nuovo staff composto non da imprenditori bensì da artisti: Beppe Martini, chitarrista di Zucchero nei tour Rispetto, Blues e Oro Incenso e Birra; Dario e Guido Carli, entrambi batteristi che hanno collaborato tra gli altri con Roby Facchinetti e Irene Fornaciari, con il supporto di Ilenia Carli.

L'Arena inizia il suo festival estivo il 17 luglio con il Peter Pan Rock'n'roll Tour di Edoardo Bennato. A quarant'anni dall'uscita del leggendario album 'Sono solo canzonette', un concerto che ripercorre tutta la sua carriera fino all'ultimo album pubblicato nel 2020 "Non c'è". (ANSAmed).