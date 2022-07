Proroga Tre Pietà Michelangelo a Firenze, già 222.000 visite

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Prorogata di due mesi la mostra 'Le tre Pietà di Michelangelo' al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Proseguirà fino al 3 ottobre, invece di chiudere l'1 agosto come inizialmente previsto. L'esposizione, inaugurata lo scorso 24 febbraio, è stata visitata finora da 222.000 persone.

Per la prima volta sono state messe a confronto, nella sala della Tribuna di Michelangelo del Museo, l'originale della Pietà Bandini, di cui è da poco terminato il restauro, e i calchi della Pietà Vaticana e della Pietà Rondanini provenienti dai Musei Vaticani.

Collocate una vicina all'altra, le tre Pietà offrono l'opportunità al pubblico di vedere l'evoluzione dell'arte di Michelangelo nonché la sua maturazione spirituale, dalla prima giovinezza - quando a Roma scolpì per la Cappella dei Re di Francia nell'antica San Pietro l'opera che ora è nella navata laterale nord della Basilica - alla sua ultima stagione, quando, ormai vecchio, mise mano alla Pietà oggi a Firenze e poi alla Pietà Rondanini conservata a Milano.

A cura dei direttori dei musei Barbara Jatta, Sergio Risaliti, Claudio Salsi, Timothy Verdon, la mostra è un progetto che vede eccezionalmente coinvolti i Musei Vaticani, il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, il Museo Novecento di Firenze, il Castello Sforzesco di Milano e le istituzioni dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Comune di Firenze, Comune di Milano e Fabbrica di San Pietro.

Dopo la chiusura della mostra fiorentina, i tre calchi in gesso delle Pietà saranno esposti a Milano nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale in un nuovo allestimento. (ANSA).