Covid:Toscana, 11 morti in un giorno,ricoveri intensive +38%

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Altri 1.200 nuovi casi (età media 45 anni, tasso positivi/tamponi 24,07% in rialzo dal 21,5%) e altri 11 morti per Covid in Toscana secondo il report giornaliero delle 24 ore della Regione. Le ultime vittime sono state 4 a Pistoia, 2 a Firenze, Massa Carrara e Pisa, 1 a Livorno. Sale a 10.241 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. Invece, coi nuovi casi, aumenta a 1.260.719 il totale dei positivi dall'inizio (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - che sono stati 1.815 nelle 24 ore - crescono in percentuale doppia sul totale (+0,2%) e raggiungono quota 1.172.323 (93% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 78.155 (-0,8% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 685 (+34 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni, +5,2% rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (+8 persone il saldo tra ingressi e uscite, pari al +38,1%). Le altre 77.470 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-660 persone su ieri, pari al -0,8%). (ANSA).