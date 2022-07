Jovic, Italiano è un allenatore che ti fa crescere

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia del Marmolada: è cominciato così il decimo ritiro consecutivo della Fiorentina a Moena, in Trentino, dove la squadra viola salutata da numerosi tifosi si tratterrà fino al 24 luglio disputando quattro amichevoli. In attesa dell'arrivo del terzino brasiliano Dodo, al gruppo sono aggregati i neo acquisti Rolando Mandragora, Pierluigi Gollini e Luka Jovic, quest'ultimo applaudito per il gol realizzato in allenamento.

''Mi hanno detto di Vincenzo Italiano che è un allenatore capace di far migliorare tutti - ha dichiarato l'attaccante serbo ai canali del club - , uno di cui un calciatore ha bisogno nel corso della propria carriera. Così ho deciso di fare questo passo, venire alla Fiorentina e giocare nel calcio italiano che amo molto''.

Acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid, Jovic punta a rilanciarsi anche in ottica Mondiale dopo qualche stagione deludente: ''Sono molto contento e voglio ringraziare che mi ha permesso di far parte di questa società. Spero di soddisfare tutte le aspettative e posso garantire che darò sempre il 100% in allenamento e in partita. I miei connazionali Milenkovic, Terzic e Nastasic mi hanno sempre parlato bene della Fiorentina e dell'allenatore, ci prepariamo per un campionato che si annuncia molto interessante, con tante formazioni che lotteranno per il vertice, speriamo di poter partecipare anche a noi questa lotta, ho visto tante partite della Fiorentina, ha avuto un po' di calo nel finale, per questo credo che riusciremo a ottenere risultati migliori rispetto alla passata stagione''.

C'è un clima di grande entusiasmo e fiducia attorno ai viola e lo ha confermato anche il capitano, Cristiano Biraghi: ''Questa società va ringraziata perché ha fatto gli acquisti velocemente - ha affermato ai microfoni Rai - Ci mette sempre anima, cuore e soldi dimostrando quanta voglia abbia di migliorare la squadra, questo ci dà più forza e ci spinge a fare meglio dell'anno scorso''. (ANSA).