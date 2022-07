Decine segnalazioni odore gas a sud di Livorno, ignota causa

(ANSA) - LIVORNO, 10 LUG - Resta a questo momento sconosciuto la causa del forte odore di gas avvertito dalla popolazione dalla tarda mattinata lungo la costa a sud di Livorno, per una linea d'aria di 25 km, tra le ultime case della città e poi fino a Rosignano e Cecina, in provincia. Sopralluoghi di vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera sono stati fatti a seguito di decine di telefonate da parte dei cittadini ai centralini dei pompieri e delle autorità. Le prime segnalazioni sono arrivate da Quercianella e da Chioma, poi con il passare del tempo segnalazioni dello stesso tenore sono pervenute da diversi chilometri più a sud, da Castiglioncello e da Rosignano. Nel prosieguo del pomeriggio, fino a stasera, le persone telefonano ancora più da sud, da Vada, Cecina e Marina di Cecina. Il gas, secondo quanto riferiscono, viene percepito sempre in ambienti aperti. Oltre alle ispezioni terrestri, ci sono stati controlli in mare con natanti della guardia costiera. Inoltre un'imbarcazione dei vigili del fuoco di Cecina ha pattugliato con un sopralluogo in mare le acque antistanti Vada, Rosignano e Cecina. I tentativi di dare una spiegazione razionale al forte puzzo di gas che si è diffuso per un territorio tanto ampio al momento non hanno dato risultati ma comunque proseguono le ricerche e i controlli.

Le decine e decine di telefonate provengono da punti diversi della fascia costiera, una zona dove oltre agli abitanti residenti, ci sono adesso tanti vacanzieri in villeggiatura al mare. (ANSA).