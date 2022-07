Covid: Toscana, altri 3.824 positivi e 1 nuova vittima

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - Altri 3.824 nuovi positivi (età media 46 anni, tasso positivi/tamponi 21,50% in diminuzione dal 23,73%) e un altro morto per Covid in Toscana nelle 24 ore.

L'ultima vittima è una donna di 97 anni a Livorno. Sale a 10.230 il totale dei deceduti nella regione dall'inizio dell'epidemia.

Inoltre i nuovi casi giornalieri portano a 1.259.519 il totale dei positivi (+0,3% sul totale del giorno precedente). I guariti - che sono stati 1.553 nelle 24 ore considerati tali in base al tampone negativo - crescono in percentuale di un terzo rispetto ai nuovi positivi (+0,1% sul totale) e raggiungono quota 1.170.508 (92,9% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 78.781 (+3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 651 (+12 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri, +1,9%) di cui 21 in terapia intensiva (saldo ingressi/uscite invariato). Le altre 78.130 persone positive sono in isolamento a casa "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+2.258 su ieri, pari al +3%). La Toscana si trova al nono posto in Italia come numerosità di casi, con circa 34.107 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 32.679 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 35.049 casi x100.000 abitanti, Pisa con 34.996, Lucca con 34.566, la più bassa Grosseto con 30.898. (ANSA).