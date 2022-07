Anziana uccisa con arma da taglio, marito ferito nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - Accertamenti in corso nell'abitazione di Campi Bisenzio (Firenze) dove stamani i carabinieri hanno trovato una donna di 84 anni uccisa con un'arma da taglio e il marito di 87 anni gravemente ferito, anche lui con lesioni da taglio. I carabinieri sono stati avvisati dopo l'allarme dato dalla badante. Sembra che l'anziana donna fosse molto malata e necessitava di assistenza. Il marito adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi per le ferite, che secondo prime ipotesi dei carabinieri, potrebbero essere auto-inferte.

Sul posto è andato per un sopralluogo il magistrato di turno della procura di Firenze. Oltre ai rilievi scientifici da parte del reparto specializzato dei carabinieri e a quelli del medico legale, secondo quanto emerge sono state già sentite alcune persone a conoscenza della situazione della coppia, fra le quali i figli, la stessa badante che viveva con loro, il medico di famiglia. L'intervento nella casa di via delle Corti da parte del 118 per il soccorso sanitario è stato verso le 8.45, ma l'ipotesi è che la morte della donna e il ferimento del marito risalgano alla notte. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di Medicina legale a Careggi. (ANSA).