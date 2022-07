In Toscana altri 5.165 casi di Covid e 8 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 5.165, età media 49 anni, su 21.159 test di cui 2.531 tamponi molecolari e 18.628 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 24,41% (79,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo così come i tamponi effettuati mentre il tasso di positività è sostanzialmente identico: nel precedete report i casi erano 5.644 su 22.711 e un'incidenza di nuovi positivi del 24,85% (80,3% sulle prime diagnosi). Complessivamente da inizio pandemia sono 1.250.624 i casi di positività al Coronavirus in Toscana. Purtroppo si registrano altri 8 decessi - 6 uomini e 2 donne con un'età media di 81,5 anni, residenti nelle province di Firenze (3), Pistoia (1), Massa Carrara (1), Pisa (3) - che portano il totale a 10.227. Sempre in crescita i ricoveri: sono 631, 8 in più rispetto a ieri, di cui 27 in terapia intensiva, 1 in più.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.165.938 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 74.459, +2,2% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 1.359 casi in più rispetto a ieri, Prato 352, Pistoia 357, Massa Carrara 228, Lucca 616, Pisa 580, Livorno 417, Arezzo 451, Siena 538, Grosseto 267. (ANSA).