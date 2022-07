A Siena in mostra i cavalli di Ballarin

(ANSA) - SIENA, 08 LUG - Il cavallo come simbolo di unione tra oriente e occidente in una mostra nella città del Palio. E' 'La mossa del cavallo' la personale di Luigi Ballarin, curata da Michela Simona Eremita, ospitata nelle sale del complesso museale Santa Maria della Scala a Siena fino all'11 settembre.

In esposizione circa trenta opere inedite, con il nobile equino assoluto protagonista, tra sagome e tappeti, decori minuziosi e disegni geometrici. La mostra è promossa dal Comune di Siena e la produzione artistica di Ballarin tra contrasti cromatici, forme essenziali ed equilibrati movimenti, è intrisa inoltre di arti e di storia, con rimandi stilistici ad altre culture, in primis quelle bizantina e turca.

"Grazie alle tecniche miste e all'uso dell'acrilico e dello smalto, Ballarin rende insolite le sue decorazioni, imprecise da vicino ma perfette da lontano" spiega una nota. "La mia arte è dedicata al mondo islamico, alla preghiera, alle decorazioni ottomane, la mia interpretazione dei cavalli segue i ritmi bidimensionali della pittura bizantina, decorati con una tecnica originale, contraddistinta da campiture materiche in rilievo, che evocano i mosaici, gli smalti, le decorazioni delle ceramiche, i tappeti" spiega l'artista sottolineando: "Ho scelto il cavallo come simbolo di unione tra Oriente e Occidente, ispirato ai cavalli di San Marco, opere bizantine divenute emblemi di Venezia". "Quello che più affascina delle opere di Ballarin e che lo lega indissolubilmente alla città del Palio, è la forza evocativa del cavallo, inteso come simbolo di perfezione geometrica e spirituale" afferma Luigi De Mossi, sindaco di Siena. (ANSA).