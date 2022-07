Oltre 40 eventi e 320 artisti a Cantiere arte Montepulciano

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 06 LUG - Oltre 40 appuntamenti con 15 première, cinque orchestre, 320 artisti e il servizio di 'babysitting musicale' per il 47mo Cantiere internazionale dell'Arte, in programma dal 16 al 31 luglio tra Montepulciano (Siena) e la Valdichiana.

Ad aprire la rassegna, che propone musica, teatro, danza e approfondimenti, sarà L'opera buffa Rita - due uomini et una donna di Gaetano Donizetti al Teatro Poliziano. Tra gli ospiti internazionali la star del pianismo Mari Kodama, protagonista del concerto di chiusura, il primo ballerino di Amburgo, l'ucraino Oleksander Ryabko, e il direttore d'Orchestra Yuman Ruiz. In programma anche un omaggio a Pier Paolo Pasolini nel suo centenario con l'inedita drammaturgia di Roberto Paci Dalò e Benedetta Bronzini. Per rafforzare il diritto alla cultura, il Cantiere internazionale d'Arte introduce quest'anno il servizio di babysitting musicale gratuito: gli adulti potranno seguire spettacoli e concerti, mentre i bambini faranno attività di propedeutica musicale. Il direttore artistico, il compositore Mauro Montalbetti ha sottolineato "il notevole sforzo produttivo con quattro opere di teatro musicale, di cui due espressamente commissionate a giovani compositrici, ed una di repertorio tradizionale; il gran numero di commissioni e poi la danza, le innovazioni multimediali, ma più ancora la significativa ricostruzione della dimensione internazionale, dopo che le ultime stagioni avevano limitato la circolazione degli artisti".

La rassegna è stata presentata nella sede del Consiglio regionale della Toscana. Il presidente dell'assemblea Antonio Mazzeo ha detto che "questa capacità di tenere insieme la storia, la contemporaneità e l'apertura internazionale è l'idea che noi abbiamo di ciò che dovrebbe essere la Toscana, e il Cantiere internazionale d'Arte è un modello per gustare il tempo della riflessione, per promuovere l'educazione all'ascolto che è un valore fondamentale verso le sfide del futuro". (ANSA).