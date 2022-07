Incendi: a fuoco bosco nell'Aretino, in arrivo 2 elicotteri

(ANSA) - AREZZO, 06 LUG - Un incendio si è sviluppato in località Campoforte, nel Comune di Lucignano (Arezzo), in un bosco sottoposto di recente a taglio. Il forte calore sprigionato dalla massa di legna che brucia a terra non favorisce lo spegnimento da parte delle 6 squadre di volontariato antincendio che stanno intervenendo sul posto.

La sala operativa regionale ha disposto anche l'invio di due elicotteri per impedire alle fiamme di raggiungere una zona densamente boscata ed estendere ulteriormente il fronte di fuoco.

Nel frattempo la situazione a Vicopisano (Pisa), dove bruciano oliveti e boschi, è in miglioramento grazie al lavoro delle squadre a terra che, lentamente e con fatica, aiutati dagli sganci dei tre elicotteri, hanno raggiunto la parte alta dell'incendio. (ANSA).