Scontro auto, ipotesi omicidio-suicidio dopo racconto madre

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 05 LUG - L'ipotesi di omicidio-suicidio per l'incidente stradale costato ieri la vita a un giovane di 26anni e a suo padre di 67 è emersa in base a quanto riferito ai soccorritori dalla madre del giovane e moglie dell'altra vittima, che viaggiava con loro sull'auto. Da quanto emerso la donna, 63 anni, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni, avrebbe raccontato della volontà di suicidarsi da parte del figlio. Quest'ultimo potrebbe aver volontariamente indirizzato l'auto contro l'altra vettura coinvolta nell'incidente, sulla quale viaggiava una coppia con la figlia 14enne. (ANSA).