Gucci entra nella Ellen MacArthur Foundation

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Gucci, in prima linea nella realizzazione di un lusso sostenibile, entra a far parte, come partner strategico, della Ellen MacArthur Foundation "con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la visione del brand in tema di economia circolare per il futuro".

La filosofia di Gucci "orientata all'innovazione e a favorire un cambiamento positivo sociale e ambientale" si ritrova in questa partnership, spiega la maison, che "trae fondamento dall'attuale strategia del brand per l'economia circolare guidata da tre principi cardine: la riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento, la circolarità dei prodotti e dei materiali e la natura rigenerativa".

"Per noi, le parole purpose e progresso costituiscono un elemento distintivo dell'ethos di Gucci. Sperimentiamo e ci impegniamo ad innovare costantemente per generare impatti positivi per il mondo Gucci, e per l'intera comunità", ha dichiarato Marco Bizzarri, Presidente e ceo di Gucci. "La seconda edizione del nostro Gucci Equilibrium Impact Report per il 2021 (presentato contestualmente, ndr) testimonia la nostra volontà di continuare a costruire un'azienda e un business responsabili e sostenibili. Siamo quindi entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo insieme alla Ellen MacArthur Foundation per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso la circolarità e l'agricoltura rigenerativa, ampliando le numerose iniziative che abbiamo già avviato fino a oggi".

Insieme "possiamo sviluppare soluzioni innovative capaci di guidare il settore verso una moda progettata per essere usata più a lungo, fatta per essere rigenerata e realizzata con materiali sicuri, riciclati o rinnovabili. La transizione verso un'economia circolare e rigenerativa nella moda può contribuire ad affrontare le cause alla base di sfide globali quali l'inquinamento, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità" ha sottolineato Andrew Morlet, ceo della Fondazione Ellen MacArthur. (ANSA).