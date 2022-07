Covid corre in Toscana: 7.930 casi, 11 morti, 37 ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Non si arresta la crescita del Covid in Toscana che nelle ultime 24 ore conta ben 7.930 nuovi positivi, età media 47 anni, purtroppo altr 11 decessi e 37 ricoveri in più che riportano sopra 600, per la precisione 611, i pazienti in ospedale di cui 23 in terapia intensiva (3 in più). Da inizio pandemia sono così 1.234.255 i contagi e 10.207 i morti: gli ultimi deceduti 6 uomini e 5 donne con un'età media di 85,2 anni, residenti nelle province di Firenze (6), Massa Carrara (2), Lucca, Pisa, Livorno. In totale effettuati nelle ultime 24 ore 28.820 test, con un tasso di nuovi positivi che schizza al 27,52% (82,3% sulle prime diagnosi): ieri su 5.083 tamponi era del 23,77% (77,9% sulle prime diagnosi).

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.157.786 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 66.262, +7,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 65.651 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4.668 in più rispetto a ieri, più 7,7%).

Riguardo alle singole province, Firenze registra 2.169 casi in più rispetto a ieri, Prato 502, Pistoia 581, Massa Carrara 350,, Lucca 888, Pisa 1.024, Livorno 624, Arezzo 703, Siena 722, Grosseto 367. (ANSA).