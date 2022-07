Motori: si chiude 10ma edizione Pistoia Photo Contest di Aci

(ANSA) - PISTOIA, 04 LUG - Si è conclusa domenica 3 luglio la decima edizione di ACI Pistoia Photo Contest. Circa 1300 le iscrizioni per oltre 2500 fotografie provenienti da tutte le regioni d'Italia, e in alcuni casi dall'estero. Le foto hanno gareggiato per 5 categorie: Ritratto, Urban, Paesaggio, Colore tema e la categoria concettuale "Il moto è causa di ogni vita".

Il concorso, promosso da ACI Pistoia, ideato e curato da Angelo Fragliasso, quest'anno ha visto la partecipazione di Papyrus Communication come partner tecnico, e di Il Fotoamatore, Foto Diego e Sara Assicurazioni, come partner sostenitori che hanno messo a disposizione alcuni premi. Anche per questa edizione il concorso ha goduto del patrocinio del Comune e della Provincia di Pistoia.

Si è aggiudicato il Primo Premio Assoluto, Stefano Lotumolo (Sassari) con la foto "I Segni del tempo" (vincitore anche della categoria Ritratto). La categoria Urban è stata vinta da Franco Rubini (Bologna) con la foto "Il ventaglio di Calatrava"; quella Paesaggio da Matteo Rovatti (Torino) con "Connection". Per la categoria Colore tema libero ha vinto Franco Tulli (Roma) con "Il piatto di portata". Per la categoria concettuale "Il moto è causa di ogni via", ha primeggiato Donato Bellomo (Lucca) con "Nel vortice". Sono stati inoltre assegnati: il Super Premio ACI a Simone Imperioli (Lecco) con la foto "Libertà negata". Il premio speciale Sara Assicurazioni, a Mauro Cappelletti (Alessandria) con la foto "Genova". Infine 6 Menzioni Speciali per gli autori Milena Masini (Rimini), Valerio Pierattini (Livorno), Gianfranco Salsi (Reggio Emilia), Stefano Pellegrini (Milano), Giulio Brega (Ancona), Marco Zaffignani (Pavia). Le foto sono state valutate da dieci giudici che attraverso tre selezioni e una votazione sono arrivati a definire le 52 foto finaliste.

L'Automobile Club Pistoia "assiste l'automobilista non solo al volante ma anche nella vita e nelle passioni, creando occasioni e servizi interessanti che attengono alla cultura, al turismo, allo sport", ha commentato il presidente Antonio Breschi. (ANSA).