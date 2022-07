Turci e Pascale ringraziano, ''una marea di affetto''

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sorridenti e con il bicchiere del brindisi in mano sullo sfondo della Val d'Orcia: così le ritrae la foto che Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto per ringraziare e salutare tutti dai loro profili Instagram il giorno dopo del matrimonio a Montalcino. La festa al Castello di Velona per pochi invitati, tutti vestiti di bianco mentre le due spose raggianti hanno fatto cambio d'abito per la serata.

Pascale questa volta in una tuta super sexy, e Turci altrettanto bella in un abito fasciante da sirena monospalla, entrambe sempre in bianco. Ed è vestita così che ha cantato appassionatamente per Francesca ''Tu si na cosa grande'' di Domenico Modugno. Mentre per la cerimonia avevano scelto ''Is this love'' di Bob Marley.

Auguri da Laura Pausini a Mara Venier, Patty Pravo, Elena Sofia Ricci, Renzo Rubino, Samuele Bersani, Donatella Rettore, Fiordaliso, Pamela Prati, Alessandro Cecchi Paone, Ema Stokholma, Silvia Venturini Fendi, Giusy Ferreri e moltissimi altri in ''una marea di gioia e di affetto'', commenta Paola Turci mentre Francesca Pascale si limita a mettere un cuore ma poi entrambe rispondono a moltissimi dei commenti sui social dove tutti augurano felicità alla neo coppia di spose. Sul web gira anche il video, esclusiva de Il Giorno, del momento del matrimonio in comune a palazzo dei Priori, davanti al sindaco Silvio Franceschelli quando scatta l'applauso e loro si abbracciano forte forte molto commosse con i pochi invitati che fanno la hola. (ANSA).