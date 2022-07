In Toscana altri 3.465 casi Covid e 1 decesso

(ANSA) - FIRENZE, 03 LUG - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 3.465, età media 50 anni, su 14.915 test di cui 2.093 tamponi molecolari e 12.822 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,23% (75,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri in calo contagi, tamponi e tasso di positività: nel precedente report erano 4.527 i casi su 18.048 test, per un'incidenza di nuovi positivi del 25,08% (80,5% sulle prime diagnosi). Con i nuovi casi salgono a 1.225.117 i contagi da inizio pandemia. Si registra poi un altro decesso - una donna di 69 anni della provincia di Lucca - per un totale di 10.192 morti. Corrono ancora i ricoveri che superano quota 500: in particolare sono 524, 33 in più rispetto a ieri, di cui 21 in terapia intensiva, 6 in più.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.153.662 (94,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 61.263, +1,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 60.739 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.010 in più rispetto a ieri, più 1,7%).

Riguardo ai nuovi positivi nelle singole province Firenze registrati 890 casi in più rispetto a ieri, Prato 213, Pistoia 281, Massa Carrara 163, Lucca 397, Pisa 427, Livorno 344, Arezzo 276, Siena 265, Grosseto 209. (ANSA).