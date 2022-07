Palio Siena: vince il Drago al fotofinish con Torre

(ANSA) - SIENA, 02 LUG - Il Palio di Siena della ripresa, dopo due anni di stop per la pandemia, è stato vinto dal Drago al fotofinish con la Torre.

Per il fantino del Drago Giovanni Atzeni detto Tittia è l'ottavo palio vinto. Montava Zio Frac, castrone, baio, 7 anni, esordiente.

Il Drago porta a casa il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant dopo una carriera corsa con solo sei contrrade: tre, Istrice, Civetta e Leocorno escluse per lievi infortuni ai cavalli, Bruco per una caduta del fantino ai canapi. (ANSA).