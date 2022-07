Palio Siena: anche Nancy Pelosi ospite del Comune

(ANSA) - SIENA, 02 LUG - Tra gli ospiti del Palio di luglio 2022 anche Nancy Pelosi, Speaker of the house del Congresso americano. L'esponente politica democratica, rende noto il Comune, è stata ricevuta dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dalla giunta comunale nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico. Il sindaco, prima di accompagnare la Speaker alla sua trifora del Palazzo Pubblico per assistere al Palio, l'ha invitata a un riuscito fuori programma: una visita al cantiere del ciclo di affreschi detto del Buongoverno.

Pelosi, riferisce il sindaco, "è rimasta molto colpita dal ciclo trecentesco di Ambrogio Lorenzetti. Ho voluto mostrarglielo per il suo valore ancora attualissimo: un ammonimento plastico, voluto dalla antica Repubblica di Siena, sugli effetti del buono e del cattivo governo. Il messaggio che dopo 700 anni ancora risuona fortissimo, e che ha colpito la Speaker Pelosi, è semplice: la necessità della politica di unire comunità divise, di assicurare l'armonia del governo e la giustizia". Gli affreschi riapriranno al pubblico in autunno, e per breve tempo sarà possibile ammirarli alla loro altezza grazie al ponteggio di cantiere. "La presenza di una figura così importante delle istituzioni e della politica internazionale - conclude il sindaco De Mossi - ricorda la straordinaria attrattiva mondiale della nostra città". (ANSA).