Prezzi: sconti ortofrutta, carne e pesce a mercato S.Lorenzo

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Dal 4 luglio frutta, verdura, carne e pesce a sconto con i saldi dell'alimentare: succederà per la 'stagione del low cost' dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, a Firenze. "Un modo per incentivare le vendite e aiutare le botteghe strangolate dal caro bollette e materie prime", spiega il mercato. Saldi al via, dunque, anche per gli acquisti dei "prodotti tipici del territorio offerti con sconti che possono arrivare fino al 30%: dalla carne al pesce fino a pane, frutta, verdura, specialità toscane e piatti della tradizione". Il piano terra dello Storico Mercato Centrale "non solo ha deciso di bloccare i prezzi, nonostante l'incremento delle materie prime e dell'energia, in modo da permettere anche alle persone colpite dalla crisi di poter portare a casa una spesa a km zero e di qualità, ma ha deciso di fare di più - viene spiegato ancora -: di offrire ogni settimana, per quattro settimane e quindi fino al 30 luglio, dieci prodotti sottocosto.

Il volantino delle offerte sarà pubblicato ogni lunedì, a partire dal 4 luglio, sulla pagina Fb Storico Mercato Centrale.

"I piccoli produttori sono in difficoltà, le botteghe anche.

Tutta la filiera agroalimentare è alle prese con l'aumento delle materie prime, delle bollette e così via - spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale -. Ma le attività storiche vanno difese. Per questo ci auguriamo, con questo mese di sconti, di sensibilizzare i fiorentini e di riportarli a fare la spesa in centro, a vivere i piccoli negozi e le piccole botteghe incentivando così le vendite. Chi acquista nei nostri spazi non solo difende i fornitori del territorio e il Km zero ma può avere una reale occasione di risparmio". (ANSA).