Campionato italiano di balestra a Massa Marittima

(ANSA) - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), 01 LUG - A Massa Marittima (Grosseto) sabato 2 luglio, alle ore 21, i migliori balestrieri delle città di Lucca, Pisa, Volterra, Massa Marittima e della Repubblica di San Marino si sfideranno per aggiudicarsi il 55/o Torneo Nazionale di tiro con la Balestra antica italiana. Lo spettacolo prenderà il via con la sfilata del corteo storico formato da oltre 200 figuranti, vestiti con splendidi abiti medievali: balestrieri, alfieri, armigeri, dame e cavalieri. La gara sarà arricchita dall'esibizione della Compagnia degli sbandieratori e musici. Saranno 75 i balestrieri che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo del campionato Italiano a squadre e il titolo individuale di Re della Balestra.

La Fib è la più antica federazione di balestrieri italiana, fondata ad Arezzo il 13 febbraio 1966. Da allora ogni anno la Federazione organizza il Torneo nazionale di tiro con la balestra antica all'italiana, appuntamento nato per tramandare la tradizione di questo antico gioco d'armi, valorizzare la storia di ogni città e stabilire rapporti di collaborazione e fraterna amicizia fra le Compagnie aderenti e le città di appartenenza. Per le cinque città un momento di incontro e di condivisione, per il pubblico un evento emozionante in cui il Medioevo rivive con tutto il fascino dei suoi personaggi, dei suoni e dei colori. All'evento parteciperà tutto il Consiglio federale della Federazione italiana Balestrieri con il presidente federale Marino Rossi e tutti i presidenti delle Compagnie federate: Stefano Ugolini per la Federazione Balestrieri Sammarinesi della Repubblica di San Marino; Alessandro Benassai per la Compagnia Balestrieri della Città di Volterra; Claudio Romiti per la Compagnia Balestrieri di Lucca; Cristiano Scarpellini per i Balestrieri di Porta San Marco di Pisa. Ad accoglierli ci sarà il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, insieme ad Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri massetani e altre autorità cittadine.

