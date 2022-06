Riapre arena cinema con vista Firenze a Villa Bardini

Torna il cinema estivo con vista mozzafiato su Firenze: dal 7 luglio al 21 agosto, con inizio delle proiezioni alle 21:15, la Terrazza Belvedere del Giardino Bardini, in costa San Giorgio, ospiterà la terza edizione della rassegna 'Cinema in villa'.

L'iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Cr Firenze e dalla Fondazione parchi monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con Musart e il patrocinio del Comune di Firenze.

La programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, si articolerà in sei aree tematiche. Vista l'affluenza anche di pubblico straniero, gran parte dei film italiani sarà proposta con sottotitoli in inglese, non mancano le pellicole in original sound, in diverse lingue, con sottotitoli in italiano.

Confermati i giovedì di 'Cinema in famiglia' con ingresso libero per genitori e figli, con prenotazione obbligatoria. Nelle altre serate l'ingresso costa 5 euro: biglietti disponibili alla cassa di Villa Bardini e in prevendita sui siti www.villabardini.it e www.cinemainvilla.it. I biglietti gratuiti si potranno prenotare sul sito www.villabardini.it, dove è disponibile anche il programma completo.

"È un segno di grande fiducia nel cinema - dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - questa nuova edizione di 'Cinema in villa'. La settima arte esce infatti fortemente penalizzata dalla pandemia e noi vogliamo sostenerla allestendo nuovamente l'arena sulla più bella terrazza di Firenze, questa volta con la platea di 200 posti tutti totalmente fruibili e non più distanziati". (ANSA).