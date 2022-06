Strage Viareggio, striscione ultras chiede dimissioni sindaco

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - "Del Ghingaro dimettiti": è quanto recita un grande striscione della 'Viareggio Ultras' contro il sindaco di Viareggio (Lucca), affisso sulla passerella sul canale Burlamacca, in concomitanza del 13mo anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009.

Sulla loro pagina fb i tifosi del Viareggio scrivono: "Al seguito del vergognoso atteggiamento del signor Del Ghingaro e dei suoi tirapiedi, durante il consiglio straordinario nei confronti dei familiari delle vittime della strage ferroviaria.

Riteniamo doveroso esprimere il nostro più totale disprezzo per questi pessimi amministratori e la nostra forte vicinanza all'associazione il mondo che vorrei. Rispetto per le famiglie della strage".

Intanto da stamani, in ricordo del disastro ferroviario, il passaggio dei treni dalla stazione ferroviaria di Viareggio è accompagnato dall'entrata in funzione dei fischi per tutta la giornata. Ricordo della strage anche sulla spiaggia del bagno '90 minuto' alle Focette a Marina di Pietrasanta (Lucca), dove è stato realizzato un grande cuore, sono stati lanciati palloncini rossi, ed è stato realizzato un manifesto commemorativo. (ANSA).