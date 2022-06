Aggredisce donna in strada e tenta violenza sessuale, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Avrebbe aggredito in strada a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella lato via Valfonda, una 33enne che era a piedi in compagnia di un conoscente, scaraventandola in terra e tentandole violenza. Per questo un 38enne di origine siriana, senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina poco dopo le 5 dai carabinieri per l'ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata, per recidiva infraquinquennale.

Le urla della donna hanno attirato alcuni passanti che, con l'aiuto di un addetto di vigilanza privata in servizio presso la stazione ferroviaria, hanno allontanato il 38enne dalla vittima, e lo hanno poi affidato ai carabinieri intervenuti tempestivamente. La vittima è stata visitata presso l'ospedale Careggi. Il 38enne è stato associato al carcere fiorentino di Sollicciano. (ANSA).