A fuoco boschi vicino Arezzo, 2 elicotteri in azione

(ANSA) - AREZZO, 26 GIU - Un incendio è scoppiato nei boschi di Bivignano, nel comune di Arezzo. Le fiamme interessano una zona impervia con limitate vie di accesso. A terra operano otto squadre di volontariato antincendio di Racchetta e Vab, spiega una nota, che sotto il coordinamento di un direttore operazioni si sono concentrate lungo una strada di crinale per evitare che il fuoco la salti. In azione anche due elicotteri. Si stanno concentrando gli sforzi nelle operazioni di spegnimento per chiudere incendio prima di buio. Le operazioni di bonifica andranno avanti tutta la notte. (ANSA).