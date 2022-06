17enne accoltellato ad una gamba a Firenze, aggressore fuggito

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Un 17enne è stato ferito a una gamba con un coltello da cucina da un uomo che è poi scappato.

E' successo ieri pomeriggio a Firenze, intorno alle 17.30, in via Canova, nel quartiere dell'Isolotto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Careggi: per lui la prognosi è di 20 giorni.

L'episodio sarebbe avvenuto alla fermata dei bus Canova-Giuncoli. Il 17enne era in compagnia di un amico, quando sarebbe stato avvicinato da due uomini, secondo quanto ricostruito, verosimilmente dell'Est Europa e di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Uno dei due avrebbe prima ricordato al ragazzo uno screzio avvenuto in passato, poi lo avrebbe spintonato. Il minorenne avrebbe provato a reagire ma l'uomo avrebbe estratto un coltello da cucina. A quel punto il 17enne si è dato alla fuga scivolando però a terra, ed è stato raggiunto dall'aggressore che lo avrebbe colpito a una gamba prima di scappare. Il ragazzo si è poi rifugiato in un negozio di kebab poco distante e ha chiesto aiuto. Da lì è partita la telefonata alla polizia e al 118. Per chiarire la dinamica della vicenda e individuare l'aggressore, sono già al vaglio della polizia i filmanti delle telecamere di sorveglianza della zona.

