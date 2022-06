Da Pnrr 4 mln per Parco Pinocchio e Giardino Garzoni Pescia

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 24 GIU - Il Pnrr premia i progetti di restauro conservativo e potenziamento del giardino storico Garzoni e del Parco di Pinocchio di Pescia (Pistoia) con un finanziamento di 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è il presidente della Fondazione nazionale Carlo Collodi e della società Villa e Giardino Garzoni, Pier Francesco Bernacchi.

"Si tratta di due progetti volti allo sviluppo, alla salvaguardia e al restauro dei due monumenti", spiega Bernacchi.

Giardino e parco si trovano a Collodi: sono i due poli principali del Parco policentrico Collodi-Pinocchio, un progetto della Fondazione che ha ricongiunto i due siti principali legati allo scrittore e giornalista Carlo 'Collodi' Lorenzini e al suo capolavoro letterario "Le avventure di Pinocchio". Il finanziamento copre totalmente i due progetti con un importo di 2 milioni di euro al giardino storico Garzoni e di 1,9 milioni al Parco monumentale di Pinocchio, due luoghi della cultura riconosciuti e tutelati dal ministero e dalla Sovrintendenza alle belle arti. Salgono quindi a quattro progetti i progetti finanziati dal Ministero in provincia di Pistoia: gli altri due sono Villa La Magia di Quarrata e la Fattoria di Celle a Pistoia. "L'attuazione dei lavori richiederà a partire dal prossimo autunno la chiusura per alcuni mesi dei due poli culturali - sottolinea spiega Bernacchi - i quali nel 2023 saranno pronti per mostrarsi nel pieno del loro ritrovato splendore". (ANSA).