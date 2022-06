Ferrieri Caputi prima arbitro donna in A, l'ufficialità l'1/7

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Livornese, 32 anni, laureata in sociologia: Maria Sole Ferrieri Caputi da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitri di Serie A e Serie B. L'ufficialità, secondo quanto si apprende, dovrebbe esserci l'1 luglio prossimo in una conferenza stampa a Firenze. Ferrieri Caputi fa parte della Can C, ed è anche arbitro internazionale, ed 31 anni ha diretto il suo primo match in serie B e nel dicembre scorso è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa Italia con una squadra di serie A, il Cagliari, e con lo strumento del Var. In quell'occasione Ferrieri Caputi annullò tre reti. (ANSA).