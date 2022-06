Festival di danza a Scandicci con Nutida, 21 titoli

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 21 GIU - Ventun titoli, 28 repliche che includono nove prime nazionali, sei produzioni e due coproduzioni, con 39 artisti under 30: è quanto propone la terza edizione del festival 'Nutida danzatrici/ori', in programma dal 23 giugno al 20 luglio al Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (Firenze).

Il festival di danza propone 18 giorni di spettacoli e studi ispirati alla relazione col luogo e i suoi abitanti nell'ora che precede il tramonto, senza l'artificio delle luci e del sipario, in un rapporto costante tra pubblico e artisti, sostenendo nuove leve di danzatori e accogliendo lavori site specific pensati o riadattati per il cortile e i due prati del Pomario. A salire sul palco anche ballerini di fama internazionale come Philippe Kratz, Midori Watanabe, Joy Alpuerto Ritter e Pablo Girolami.

Tra le compagnie di danza che porteranno i loro lavori al festival di Scandicci ci sono Aterballetto, Nuovo Balletto di Toscana e Balletto di Parma, mentre le produzioni saranno firmate da giovani coreografi come Sofia Nappi, Veronica Galdo, Emma Zani, Daria Lidonnici e Silvia Giordano. Per il direttore artistico del festival Cristina Bozzolini "la danza in Italia ha sempre sofferto di scarsa e non giusta attenzione da parte delle istituzioni. Quindi un festival come Nutida che offre spazio a giovani danzatori e coreografi e la libertà di potersi esprimere nel modo più sincero, è fondamentale per la crescita professionale degli artisti e anche del pubblico. I giovani artisti hanno bisogno di strumenti, ma anche di indicazioni e di consigli e il Festival vuole fare anche questo, proponendo temi e idee di ricerca, sia musicali che nella danza. Considero che tutte le forme di danza, purché di qualità, siano importanti, perché il pluralismo della conoscenza è necessario".