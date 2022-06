Anziani in ferie derubati di tutto, Cc gli dà suoi soldi

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 21 GIU - Sono stati derubati di tutto: oro, soldi contanti e carte di credito.

Disperati, confusi, due ottantenni di Firenze in vacanza a Castiglione della Pescaia (Grosseto) hanno chiesto aiuto ai carabinieri ricevendo aiuto ben oltre quel che si sarebbero aspettati. I due anziani si erano allontanati dall'abitazione presa in affitto, per trascorrere qualche ora al mare. Al loro rientro la bruttissima sorpresa: qualcuno era entrato in casa portando via praticamente tutto quello che avevano. Uno dei carabinieri che ha assistito alla scena, resosi conto della situazione, non ha saputo fermarsi al proprio dovere d'ufficio e si è spinto oltre: ha prelevato con il suo bancomat una somma di denaro dal proprio conto corrente e l'ha spontaneamente consegnata ai due anziani signori, così da consentire loro di provvedere alle esigenze immediate. I due anziani hanno dunque fatto fronte alle prime necessità e hanno poi deciso di proseguire la vacanza. (ANSA).