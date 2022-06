Torna da ferie e trova casa occupata da abusivi nel Valdarno

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 20 GIU - Crede di avere i ladri in casa e avvisa i carabinieri ma il personale dell'Arma ha constatato che nell'appartamento c'erano non ladri impegnati in un furto tradizionale ma due persone che avevano occupato abusivamente l'abitazione in assenza dei proprietari.

E' accaduto a Terranuova Bracciolini (Arezzo). Nella casa c'erano un uomo e una donna, già noti per essere abitualmente dediti a espedienti e reati contro il patrimonio. Approfittando dell'assenza dei legittimi proprietari, si erano introdotti nell'abitazione portando con sé le loro masserizie.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, dopo un lungo colloquio i due si sono convinti a lasciare la casa e a riportare via le loro cose. Il proprietario è rientrato in possesso della propria abitazione ma si è riservato di fare denuncia per invasione di edifici e violazione di domicilio.

