In Toscana altri 1.659 casi Covid e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - In Toscana sono 1.175.467 i casi di positività al Coronavirus, 1.659 in più rispetto a ieri (387 confermati con tampone molecolare e 1.272 da test rapido antigenico) con un' eta' media di 45 anni circa. Eseguiti 1.385 tamponi molecolari e 6.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,9% è risultato positivo (66,5% sulle prime diagnosi). Oggi si registra un solo decesso, una donna di 92 anni, a Livorno e che porta a 10.136 i morti dall'inizio dell'epidemia. Aumentano i ricoverati: sono 252 (16 in più rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Questi i dati diffusi sulla pandemia in Toscana.

Rispetto a ieri il numero dei casi e' minore (erano 1.972) cosi' come oggi e' piu' basso il numero dei test effettuati (erano 9.339), cio' ha portato al calo del tasso di positivita' (era 21,12%). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.135.612 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.719, +2,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 29.467 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (614 in più rispetto a ieri, più 2,1%). Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 433 casi in piu' rispetto a ieri, Prato 83, Pistoia 131, Massa 90, Lucca 207, Pisa 246, Livorno 148, Arezzo 127, Siena 115, Grosseto 79.

