Folla per l'incoronazione del Marzocco a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - In una piazza della Signoria gremita si è svolta questa mattina a Firenze, nell'ambito delle celebrazioni per il Santo Patrono della città, la rievocazione storica dell'Incoronazione del Marzocco.

Si tratta di una cerimonia che affonda le radici in una tradizione secolare, secondo la quale quattro giorni prima del 24 giugno, festa di San Giovanni, veniva posta una corona sulla testa del Marzocco, il leone simbolico protettore della città.

L'incoronazione del Marzocco, che la celebre statua di Donatello posta in Piazza della Signoria ritrae nell'atto di sostenere e proteggere lo stemma del giglio di Firenze, indicava come soltanto a lui fosse consentito di portare la corona in una città libera. Questa mattina la Deputazione della Società di San Giovanni Battista, alla presenza della vicesindaca di Firenze Alessia Bettini, del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino, ha fatto rivivere la cerimonia d'incoronazione, secondo il solenne cerimoniale del XVI secolo, si spiega in una nota. La corona è un pregiatissimo manufatto di arte orafa ideata e realizzata dalla Bottega Orafa Paolo Penko.

Si tratta di un gioiello unico, pensato appositamente per la celebrazione, che si caratterizza per preziosi trafori, cesellature e incisioni a bulino, arricchite con smalto rosso cremisi traslucido alternato a smalto bianco. Questa cerimonia sarà seguita il 26 giugno da una seconda, stavolta per la deposizione della corona. (ANSA).