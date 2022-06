In 30 mila sfilano a Livorno al Toscana Pride

(ANSA) - LIVORNO, 18 GIU - "Oggi a Livorno eravamo 30 mila. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, è esplosa la nostra voglia di Pride. Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia. Abbiamo scritto una pagina di storia di questa città e della nostra Toscana". Così il comitato Toscana Pride commenta il successo della manifestazione organizzata oggi a Livorno con il corteo che ha sfilato da piazza della Repubblica al lungomare fino alla Terrazza Mascagni.

La parata di oggi, spiegano da Toscana Pride, ha confermato che c'è una parte del mondo "che non si arrende all'odio e alla violenza, che non si rassegna alle ingiustizie, che vuole restare umana e combatterà al nostro fianco, contro l'emergere di vecchi e nuovi fascismi". Coloratissima e festosa la 'Livorno Arcobaleno' che ha ospitato il Toscana Pride ha risposto in massa all'appello del Comitato organizzatore: "Grazie a tutte le persone - sottolineano dal comitato - che con la loro presenza hanno voluto testimoniare l'impegno quotidiano nella lotta alle discriminazioni e all'odio. Insieme alla società civile alleata e presente in massa, la comunità arcobaleno ha dato una risposta colorata e pacifica ai venti d'odio che soffiano già da qualche tempo sul nostro Paese". È sparito per mano di ignoti il grande stendardo arcobaleno che era stato collocato dall'amministrazione comunale sulla facciata della scala monumentale del Municipio di Livorno, in occasione del Toscana Pride. Lo stendardo, fanno sapere dall'ufficio stampa di Toscana Pride, sarebbe stato tolto nel pomeriggio da una persona con il volto travisato che si è arrampicata sulla facciata del Comune e poi si è dileguata portandosi via il bandierone.