Arte: morto pittore e scultore Marco Borgianni

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - E' morto, all'età di 76 anni, Marco Borgianni, artista originario di Vico d'Elsa (Firenze).

Pittore e scultore, Borgianni è morto dopo una lunga malattia.

Appassionato fin da giovane al mondo dell'arte, Borgianni, ha frequentato l'istituto d'Arte di Siena diplomandosi come maestro d'arte in ceramica. In questo periodo entra in contatto con il pittore Emilio Montagnani e lo scultore Plinio Tammaro. Nel 1967 frequenta la Facoltà di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze, sotto la guida di Ugo Capocchini. In questi anni l'artista partecipa a vari concorsi indetti in Toscana vincendo anche considerevoli premi. A metà degli anni Sessanta esordisce con la prima mostra alla Galleria 'Nuova Aminta' di Siena. Nel 1970 fonda, insieme ad altri compagni, la rassegna d'arte contemporanea 'Vico Arte': tra gli altri espongono artisti come Guttuso, Treccani, Maccari, Murer e Zancanaro. Negli anni Ottanta iniziano anche le esposizioni all'estero: a Rabat, in Marocco (1981), a Auverse sur Oise (1983), a Parigi (dal 1984 al 1988), a Reims (1986), in Svizzera (1987 e 1988), a Ginevra (dal 1988 al 1993), fino alle personali in Canada e in Giappone del 1985. (ANSA).