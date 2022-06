Aggredito in centro a Arezzo, 3 denunciati dalla polizia

(ANSA) - AREZZO, 18 GIU - Denunciati dalla squadra mobile di Arezzo per lesioni personali aggravate tre soggetti ritenuti responsabili dell'aggressione nel centro cittadino al 27enne di giovedì scorso, il quale fu ferito con tagli usando i vetri di una bottiglia rotta. Grazie a telecamere e a testimonianze, la polizia ha individuato un 25enne e di un 19enne, maghrebini, e un palestinese di 20 anni. Per la squadra mobile lo scontro, partito da un diverbio, sarebbe scaturito da motivi sentimentali.

Secondo la ricostruzione, la sera del 16 giugno in piazza Sant'Agostino il 27enne, un napoletano da anni abitante ad Arezzo, riuscì a sfuggire a un primo agguato ma venne raggiunto nella vicina piazza San Jacopo e colpito alle spalle dal 25enne e dal 19enne con una bottiglia rotta e, probabilmente, anche con un'arma da taglio. Gli aggressori sono fuggiti mentre il 27enne campano, soccorso da passanti e dal 118, veniva accompagnato all'ospedale di Arezzo e dimesso in serata con una prognosi di 25 giorni.

La squadra mobile, dopo poche ore, ha individuato i due nordafricani e un terzo, un palestinese, che avrebbe partecipato alla prima aggressione indagato per lesioni personali aggravate in quanto commesso da più persone riunite. Le indagini proseguono per trovare altri complici La squadra mobile esclude con chiarezza che l'episodio abbia alcun collegamento con iniziative concomitanti legate alla Giostra Del Saracino. (ANSA).