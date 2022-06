'Saluti romani' a festa allievi Cc, Arma 'solo cori da stadio'

'Saluti romani' durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell'anno di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. E' quanto riporta oggi il Tirreno, facendo riferimento a un video, postato e poi rimosso, sul profilo Fb del locale che ospitava la festa degli allievi: dalle immagini, riferisce il quotidiano, all'arrivo della torta tricolore e mentre viene intonato l'Inno d'Italia, tra i calici alzati due o tre braccia tese a fare il 'saluto fascista'. Sulla vicenda, riferisce sempre il giornale, sono già scattate verifiche interne da parte dei carabinieri che, si apprende oggi, ha informato la procura di Firenze della vicenda. Ma il comando generale dell'Arma, in una nota diffusa oggi pomeriggio, ha poi affermato: nessuno saluto romano, ma "gesticolare dei giovani tipico dei cori da stadi". "Al fine di assicurare la massima trasparenza e a tutela dell'immagine dell'Arma, il video è stato trasmesso all'Autorità Giudiziaria per tutte le valutazioni di competenza, anche in ordine alla prospettazione mediatica del fatto", conclude la nota. Chi dice di non essersi accorto di nulla è il titolare del locale, "altrimenti - spiega - non lo avremmo pubblicato" il video. "Non lo abbiamo fatto noi - aggiunge -, è stato pubblicato e noi lo abbiamo ripostato".