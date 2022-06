Vela: Argentario Sailing, partenza col botto per Crivizza

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La 21/a edizione dell'Argentario Sailing Week di vela è cominciata in una giornata caratterizzata da perfette condizioni meteo, con mare piatto, sole e vento da Ponente che, da 8 nodi, è progressivamente aumentato fino a raggiungere i 15. I 30 concorrenti sulla linea di partenza, provenienti da otto nazioni, si sono così misurati su un percorso fra le boe di oltre 18,5 miglia di lunghezza nel golfo tra Porto Santo Stefano e Talamone, con la linea d'arrivo posta di fronte alla Fortezza spagnola del XVIII secolo, che domina la baia dell'Argentario. L'evento, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano e dal Comune di Monte Argentario, proseguirà fino a domenica.

Nella categoria Classici successo di Crivizza (Cattai-Rolandi), che ha preceduto nell'ordine Il Moro di Venezia I (Massimiliano Ferruzzi) e Ojala II (Susan Carol Holland). Nei Vintage Aurici l'equipaggio di Marga (Marga Yachting Partners) comincia con un primo posto, seguita da Scud (Patrizio Bertelli) e da Chinook (Paolo Zannoni). Nel raggruppamento Vintage Marconi la vittoria di giornata va a Stormy Weather of Cowes (Christopher Spray) con Varuna of 1937 (Jens Kellinghusen) al secondo posto e Comet (Woodward - Fisher) al terzo. Nella categoria Spirit of Tradition vince Midva (Davide Besana) con Toi et Moi (Alessandro Maria Rinaldi) in seconda posizione e Hanni II (Bjor Heldund) in terza. (ANSA).