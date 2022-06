80% laureati in ateneo Firenze trovano lavoro entro 1 anno

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Conseguire la laurea all'università di Firenze assicura un accesso più rapido al mondo del lavoro secondo il rapporto di Almalaurea a cui risulta che l'80% di coloro che hanno raggiunto un titolo triennale trovano occupazione entro un anno (media Italia 74,5%) e che il 75,5% dei laureati magistrali ha un posto lavorativo sempre entro un anno (media Italia 74,6%). Le percentuali sono in crescita sugli stessi rilevamenti degli anni scorsi.

Inoltre tra i laureati contattati cinque anni dopo il conseguimento del titolo, la percentuale di occupati sale all'89,4%, mentre si attesta all'88,5% a livello italiano. Circa i settori di impiego, dal rapporto di Almalaurea emerge che il 72,3% dei laureati è inserito nel settore privato, il 25,5% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit (2,1%).

L'ambito dei servizi assorbe il 75,4%, mentre l'industria accoglie il 23,2% degli occupati. "Lo spaccato che emerge dal rapporto Almalaurea presenta molti elementi positivi- commenta la rettrice Alessandra Petrucci - Sappiamo quanta attenzione vi sia da parte dei nostri studenti e delle loro famiglie nei confronti del tema occupazionale e siamo contenti di poter condividere queste informazioni che sono incoraggianti e ci inducono a proseguire con impegno nella direzione intrapresa". L'indagine comprende anche le performance formative dei laureati. In questo ambito, si mantiene positiva la percentuale dei tirocini riconosciuti dal corso di studi (nel 57,3% dei casi a Firenze a fronte del 57,1% delle altre sedi). La percentuale di laureati stranieri all'Università di Firenze tocca il 5% (dato nazionale 4,2%). Migliora infine il dato dei laureati in corso che sale infatti al 53,7%. (ANSA).