Festival economia civile presenta 'casa' Genovesi

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Una nuova tappa di avvicinamento alla 4/a edizione del Festival nazionale dell'economia civile in programma a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dal 16 al 18 settembre. Si è tenuta a Castiglione del Genovesi (Salerno), paese che ha dato i natali a Antonio Genovesi, tra i fondatori dell'economia civile: nella chiesa della Madonna Santissima del Rosario il sindaco Generoso Matteo Bottigliero ha accolto il direttore del Fnec e co-fondatore di Next economia Leonardo Becchetti, Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania e Amedeo Manzo, presidente Federazione Banche di comunità Campania Calabria. Nel corso della presentazione intervenuti studiosi, rappresentanti del mondo associativo e artisti.

«Sono onorato che il percorso verso il Festival nazionale dell'economia civile - ha detto il sindaco Bottigliero - parta da Castiglione del Genovesi": "Abbiamo bisogno di eventi come questi, fondati sulla reciprocità: solo grazie alla fiducia si è infatti capaci di donare e costruire un mercato come l'aveva immaginato il nostro concittadino Antonio Genovesi. E' molto suggestiva questa staffetta Castiglione del Genovesi-Firenze che propone un nuovo modo di fare economia". "Il nome e le lezioni di Antonio Genovesi - ha detto Becchetti - stanno girando nel mondo. E proprio mentre ciò accade, per noi del Fnec tornare nel suo paese natale era essenziale per dare un senso al nostro agire. Sono proprio le parole del Genovesi" a "ricordarci che la felicità degli esseri umani nasce proprio dalla possibilità di creare generatività. Questa è la nostra sfida: aprire le finestre, cambiare il paradigma economico vigente e puntare su una rivoluzione non solo economica, ma innanzitutto culturale": "Il raggiungimento della felicità deve essere il nostro obiettivo e le parole del Genovesi la nostra guida".

'In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace' il titolo della 4/a edizione del Festival, nato da un'idea di Federcasse che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con Next e Scuola di economia civile (Sec) e con il contributo di Fondosviluppo. Disponibile online il programma di Fnec 2022. (ANSA).