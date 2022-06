Pitti Uomo: stand dell'Agenzia delle Dogane, fuori una falsa F1

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli promuove a Firenze due importanti appuntamenti dedicati alla tutela del made in Italy e alla lotta alla contraffazione.

Fino al 17 giugno in Piazza della Santissima Annunziata sarà in mostra una bubble room, versione itinerante della 'Casa dell'Anticontraffazione' allestita presso la sede centrale di Adm, dove è esposta per la prima volta una Ferrari 312T, che fu una celebre e vincente vettura della Formula 1 degli anni '70, contraffatta.

In contemporanea l'agenzia è presente con un corner informativo a Pitti Immagine Uomo, dove si possono ricevere informazioni sulle procedure doganali di import/export e dove sono illustrate le tematiche della lotta alla contraffazione sottolineando anche l'impegno per la sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy anche attraverso l'esposizione di alcuni oggetti contraffatti, sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionari doganali.

Un'interessante novità riguarda l'esposizione presso lo stand delle divise dell'Agenzia: uno sguardo tra passato, presente e futuro con quattro diverse divise, tra le quali una storica affiancata a una attuale e a una nuova versione che sarà adottata prossimamente e che sarà presentata in anteprima nazionale. (ANSA).