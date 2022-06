Pitti Uomo: Roy Roger's, 70 anni con film Bruce Weber

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Roy Roger's continua i festeggiamenti per i suoi 70 anni e presenta a Pitti Uomo 102 un mini film realizzato dal fotografo Bruce Weber: 4 minuti di immagini e suoni tra la natura per celebrare il primo jeans italiano. Il film sarà presentato questa sera a Palazzo Vecchio e in contemporanea sarà proiettato sull'arco di Piazza della Repubblica.

"Weber è riuscito a cogliere a pieno lo spirito di libertà che da sempre descrive il Dna di Roy.- dice Niccolò Biondi, Ad del brand e nipote del fondatore -. Denim e libertà, natura e positività. Nell'anima di Roy Roger's, come nel film di Weber".

In Fortezza è in mostra la collezione uomo SS23 che racconta l'evoluzione del denim attraverso la riproduzione di 5 jeans iconici Roy Roger's. Una salpa posta sul retro indica l'anno di appartenenza. 1952, 1960, 1970, 1980 e 1990. T-shirt, camicie, giacche ed accessori completano i looks e rafforzano l'immaginario di quegli anni. Modelli, vestibilità, rivetti, bottoni e zip sono fedeli in colori e materiali ai capi originali dell'epoca. Anche i lavaggi, dai più scuri ai più chiari, ripercorrono la storia del jeans. (ANSA).