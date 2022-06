Pitti Uomo, la nuova eleganza è informale e XL

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Il completo sartoriale del momento? XL in colori melange. Se da un lato la tendenza dell'abbigliamento sportivo continua a spopolare, c'è tutta una fetta di mercato (in crescita) che riguarda il nuovo formale.

Nuovo, sì, perché per l'estate 2023 il sartoriale si presenta con vestibilità che tanto piacciono anche ai giovani. I filati sono ultrasoft, il fit oversize, morbido, da portare anche con la giacca aperta. Un esempio? Il giovane cantante Tananai, che lunedì sera alla sfilata del Polimoda è arrivato con un completo XL color crema, tenuto morbido e sbottonato, con maglia bianca in bella vista (il look è firmato dal giovane designer Ugo Ianaro). Un'attitudine disinvolta è d'obbligo ma è grazie alle giovani star della musica che il trend sta prendendo piede. Lo confermano anche i dati economici: solo in Italia nel 2021, secondo Sistema Moda Italia, gli acquisti di menswear hanno avuto una crescita (+22%); sono cresciute le vendite di confezione (+19,7%), maglieria (+23,1%) e camicie (+29,2%), trend proseguito nel 2022. Sono diverse le aziende che a Pitti Uomo 102 puntano sul nuovo formale, tra cui Brunello Cucinelli da sempre attento ai nuovi trend. Nata dalla convergenza tra nuove tendenze e savoir-faire artigianale, la sua collezione maschile esprime appieno il gusto per un'eleganza disinvolta.

Una sapiente nonchalance offre una nuova interpretazione dello stile: fresco e innovativo. L'abito è il protagonista della stagione, ma il mood soft prosegue nella maglieria, i pantaloni e le camicie. Oltre al completo l'altro capo icona è la giacca doppiopetto, stavolta in lino ma sempre dalle vestibilità comode. Naturale ed etico, sostenibile grazie al ridotto consumo di acqua, il lino si rivela ora più che mai trasversale, convertibile, cool in ogni situazione. E l'attitudine rilassata prosegue con le maglie, in cotone o in seta-lino, ma indossate anche a pelle. Ma vediamo quali sono gli altri must-have di stagione. La sahariana con coulisse, il trench doppiato e il parka in cotone organico con tasche, sempre XL, accanto a bermuda doppia pinces. Anche nei capispalla volumi e linee over omaggiano l'eleganza informale: dal caban con cappuccio alla field jacket in cotone e nylon. (ANSA).