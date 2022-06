Pitti Uomo, collezione sostenibile di Esercito Italiano

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - A Pitti Uomo Esercito Italiano rafforza la politica green della Forza Armata con due stand, proponendo nuovi materiali dismessi a cui viene data nuova vita.

L'Esercito è presente infatti con i brand 'Esercito Sportswear' per la parte abbigliamento e con 'Esercito by Ciak Roncato' per accessori e valigeria.

La collezione "Upcycling 2023", oltre a proporre capi di abbigliamento e calzature realizzati con materiali ed equipaggiamenti dismessi, dopo essere stati utilizzati nell'ambito delle missioni nazionali e internazionali, quest'anno, nel consolidato tema del recycling, propone delle gavette (i recipienti di alluminio o di latta nei quali veniva consumato il rancio) da utilizzare come packaging delle t-shirt del marchio Esercito.

L'innovazione del packaging rappresenta la sfida principale quest'anno per il marchio Esercito Sportswear, con lo scopo di rendere innovativo anche il confezionamento dei capi di abbigliamento della nuova collezione primavera/estate 2023, attraverso una soluzione che collega il riutilizzo di materiale dal valore storico al ridotto impatto ambientale. Invece la nuova linea di accessori Ciak Roncato propone due nuove linee urban casual di borsoni, zaini e accessori, realizzate in tessuto "vela nylon", morbido e leggero, ma soprattutto un materiale che ricorda il tessuto utilizzato per i paracadute.

