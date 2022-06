Moda: Pitti Uomo, Cuoio di Toscana lancia 'suola verde'

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Il consorzio conciario Cuoio di Toscana presenta a Pitti Uomo la 'suola verde', un dettaglio di stile che si candida a diventare vero a proprio strumento di tracciabilità che certifica non solo una scelta consapevole tutta Italiana ma l'emblema del valore della tradizione artigianale e del rispetto per l'ambiente. Non è solo un colore, ma una scelta che si identifica con un processo produttivo che si lega alle lavorazioni del consorzio, basate sull'utilizzo di materiali naturali come i tannini, estratti dalle piante di castagno, mimosa e quebracho, che garantiscono una lavorazione esente da metalli, a sicurezza della salute dei consumatori e della qualità delle creazioni. Il racconto di Cuoio di Toscana è illustrato con uno short video che vede protagonista il ballerino Antonio Lollo in una coreografia essenziale ma fortemente evocativa. Una performance di danza contemporanea, che si affida alla potente espressività del corpo, per presentare la nascita della suola verde. Alla presentazione è atteso il cantante Michele Bravi. ''La suola verde è il nostro simbolo - spiega Antonio Quirici presidente del Consorzio -: dalla natura per la natura, essenza dei valori di Cuoio di Toscana come il lusso, l'esclusività e la sostenibilità. Nasce proprio da qui la scelta di questo colore che racchiude l'essenza delle foglie dei tannini da cui prende vita''. (ANSA).