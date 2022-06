Jardin des Reves, tovaglia di 4 metri ricamata in lockdown

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Una tovaglia di puro lino lunga 4 metri e larga 2, ricamata interamente a mano durante il lockdown. E' Le Jardin des rêves, esposta nello storico negozio Taf, a cui si deve il progetto, di Por Santa Maria a Firenze, da oggi al 16 giugno in occasione di Pitti Uomo. La realizzazione della tovaglia ha richiesto 8.000 metri di filo da ricamo, 48 tonalità diverse di colore, 2.200 ore di lavoro e 8 mani esperte.

"Il negozio era chiuso - così racconta il progetto la titolare di Taf Silvia Cappellini - e noi siamo stati costretti a fermarci per qualche mese, abbiamo fatto sedimentare il lavoro che scorreva incessante da anni, lo abbiamo guardato da altre prospettive e spontaneamente sono arrivate nuove idee", E quella del Jardin des reves "è arrivata un pomeriggio mentre passeggiavamo in un campo nei dintorni di Firenze, c'era un grande il silenzio e noi ci siamo sentiti complici di quella natura che ci stava esplodendo intorno e abbiamo pensato che sarebbe stato bello renderle omaggio".

Taf è anche entrato nel mondo dell'abbigliamento lanciando il primo pezzo di quella che potrebbe essere una vera e propria capsule collection. E' nata la prima camicia unisex firmata Taf realizzata a mano con i tessuti pregiati tipici dell'azienda.

"La sensazione della freschezza dei fiori e dei colori fa nascere l'idea della camicia che è un proseguimento del nostro 'Jardin des reves' che rende attuale un prodotto che all'apparenza è classico come la tovaglia - spiega sempre Cappellini -. Sicuramente vorremmo trasferire questa idea anche su altri oggetti per creare una vera e propria capsule che potrebbe essere integrata ogni anno con nuove idee".